Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 82,00 82,00 82,00 HTS Kaşar peyniri Kg 67,00 82,48 75,23 HTS Yağlı peynir Kg 60,00 68,00 62,51 HTS Civil peynir Kg 62,17 62,17 62,17 HTS Patates Kg 5,00 9,00 5,11 HTS Kuru soğan Kg 13,00 13,00 13,00 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satışı