Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı 130 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 130,00 130,00 130,00 HTS Kaşar peyniri Kg 112,00 112,00 112,00 HTS Patates Kg 7,00 8,50 7,86 HTS Kuru soğan Kg 4,00 5,50 4,81 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satışı