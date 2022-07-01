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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı 130 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı 130 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg130,00130,00130,00HTS
Kaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTS
PatatesKg7,008,507,86HTS
Kuru soğanKg4,005,504,81HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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