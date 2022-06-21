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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,63 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg66,00115,0081,63HTS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKS
Kaşar peyniriKg55,00112,0074,92HTS
Yağlı peynirKg37,0066,0056,33HTS
PatatesKg3,0010,006,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Erzurum Ekonomi Haberler

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