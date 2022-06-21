Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (lira) EN ÇOK FİYAT (lira) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 66,00 115,00 81,63 HTS Et küçükbaş Kg 64,00 64,00 64,00 ESKS Kaşar peyniri Kg 55,00 112,00 74,92 HTS Yağlı peynir Kg 37,00 66,00 56,33 HTS Patates Kg 3,00 10,00 6,80 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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