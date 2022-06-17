Erzurum Ticaret Borsası
AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 82,26 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 82,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|81,25
|125,00
|82,26
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|57,00
|57,00
|57,00
|HTS
|Patates
|Kg
|4,50
|7,00
|6,32
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,00
|5,00
|4,33
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi