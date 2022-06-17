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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 82,26 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 82,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg81,25125,0082,26HTS
Civil peynirKg57,0057,0057,00HTS
PatatesKg4,507,006,32HTS
Kuru soğanKg3,005,004,33HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

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