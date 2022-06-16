Erzurum Ticaret Borsası
AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,04 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,04 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|113,86
|120,00
|115,04
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|8,00
|2,62
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|1,00
|5,00
|1,84
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi