Erzurum Ticaret Borsası
AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 77,43 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 77,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|75,00
|84,00
|77,43
|HTS
|Patates
|KG
|3,90
|3,90
|3,90
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi