Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 77,03 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 77,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|KG
|62,32
|85,00
|77,03
|HTS
|Patates
|KG
|7,50
|7,50
|7,50
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi