Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,72 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|115,00
|76,72
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|61,00
|75,00
|74,44
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|58,50
|51,43
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi