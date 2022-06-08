Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,72 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg48,00115,0076,72HTS
Kaşar peyniriKg61,0075,0074,44HTS
Yağlı peynirKg30,0058,5051,43HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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