Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 72 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 72 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kaşar peyniri Kg 72,00 72,00 72,00 HTS Tereyağı Kg 70,00 70,00 70,00 HTS Yağlı peynir Kg 42,00 42,00 42,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Erzurum Ekonomi Haberler

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