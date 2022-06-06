Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 72 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|72,00
|72,00
|72,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|70,00
|70,00
|70,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|42,00
|42,00
|42,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi