Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 120 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 120 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Büyükbaş et Kg 120,00 120,00 120,00 HTS Tereyağı Kg 66,00 66,00 66,00 HTS Buğday kepeği Kg 1,60 1,60 1,60 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi Erzurum Ekonomi Haberler

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