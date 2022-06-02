Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 120 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 120 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|120,00
|120,00
|120,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|66,00
|66,00
|66,00
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|1,60
|1,60
|1,60
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi