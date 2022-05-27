Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 75,49 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 75,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ
|EN ÇOK
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|130,00
|75,49
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|70,00
|70,00
|70,00
|HTS
|Patates
|Kg
|6,50
|6,50
|6,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,45
|5,00
|4,29
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler
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