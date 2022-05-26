Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,34 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ
|EN ÇOK
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|65,65
|70,00
|66,34
|HTS
|Patates
|Kg
|6,50
|8,00
|7,36
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,50
|5,00
|4,54
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
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