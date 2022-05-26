Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,34 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZEN ÇOKORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg65,6570,0066,34HTS
PatatesKg6,508,007,36HTS
Kuru soğanKg4,505,004,54HTS
Yağlı peynirKg30,0030,0030,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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