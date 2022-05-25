Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 73,30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 73,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|99,00
|73,30
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|32,68
|32,68
|32,68
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|27,23
|50,00
|39,31
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|19,51
|19,51
|19,51
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
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