Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 86,69 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 86,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM

EN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,72110,0086,69HTS
Et küçükbaşKg60,0060,0060,00HTS
PatatesKg5,755,755,75HTS
Tavuk etiKg36,5048,0041,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Tavuk, Ekonomi, Haberler

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