Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 86,69 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 86,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|110,00
|86,69
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Patates
|Kg
|5,75
|5,75
|5,75
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|36,50
|48,00
|41,99
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Ticaret, Erzurum, Tavuk, Ekonomi, Haberler
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