Erzurum Ticaret Borsası
AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 6,50 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 6,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|6,50
|6,50
|6,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,45
|6,00
|5,04
|HTS
|Elma
|Kg
|9,00
|9,75
|9,49
|HTS
|Sarımsak
|Kg
|34,90
|38,00
|35,68
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
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