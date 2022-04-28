Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 6,50 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 6,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg6,506,506,50HTS
Kuru soğanKg3,456,005,04HTS
ElmaKg9,009,759,49HTS
SarımsakKg34,9038,0035,68HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title