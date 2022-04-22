Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 93 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 93 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (lira)
|EN ÇOK FİYAT (lira)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|93,00
|93,00
|93,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|60,00
|67,50
|64,16
|HMS
|Kaşar peynir
|Kg
|65,00
|65,00
|65,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler
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