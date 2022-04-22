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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 93 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 93 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg93,0093,0093,00HTS
Et küçükbaşKg60,0067,5064,16HMS
Kaşar peynirKg65,0065,0065,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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