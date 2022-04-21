Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 80 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|80,00
|80,00
|80,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|69,80
|99,00
|81,41
|EBKS
|Et küçükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|EBKS
|Sucuk
|Kg
|95,00
|95,00
|95,00
|EBKS
|Tavuk eti
|Kg
|24,00
|35,64
|26,33
|EBKS
EBKS: Et Balık Kurumu Satış
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haberler
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