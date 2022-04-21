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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 80 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg80,0080,0080,00HTS
Et büyükbaşKg69,8099,0081,41EBKS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00EBKS
SucukKg95,0095,0095,00EBKS
Tavuk etiKg24,0035,6426,33EBKS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satış

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haberler

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