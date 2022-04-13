Erzurum Ticaret Borsası
AA - Selami Küçükoğlu - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 87 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 87 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|87,00
|87,00
|87,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|4,50
|5,00
|4,59
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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