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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Selami Küçükoğlu - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 87 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 87 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg87,0087,0087,00HTS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00HTS
İnek sütüKg4,505,004,59HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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