Erzurum Ticaret Borsası
AA - Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,91 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,91 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|50,00
|48,91
|HTS
|Patates
|Kg
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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