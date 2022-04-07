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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı 30 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Ayçiçeği yağıKG30,0030,0030,00HTS
PatatesKG5,005,005,00HTS
Kaşar peyniriKG61,0069,5061,99HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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