Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı 30 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Ayçiçeği yağı
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Patates
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|61,00
|69,50
|61,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi