Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 63,53 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 63,53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|KG
|50,43
|74,00
|63,53
|HTS
|Patates
|KG
|1,75
|4,50
|2,23
|HTS
|Nohut
|KG
|18,13
|20,00
|19,38
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi