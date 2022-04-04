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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 63,53 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 63,53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKG50,4374,0063,53HTS
PatatesKG1,754,502,23HTS
NohutKG18,1320,0019,38HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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