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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7267,7267,72HTS
PatatesKg6,006,006,00HTS
Kuru fasulyeKg26,6026,6026,60HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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