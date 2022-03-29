Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|67,72
|67,72
|67,72
|HTS
|Nohut
|Kg
|20,00
|31,50
|23,67
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|18,00
|20,00
|19,52
|HTS
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500