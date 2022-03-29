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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg67,7267,7267,72HTS
NohutKg20,0031,5023,67HTS
Kuru fasulyeKg18,0020,0019,52HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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