Erzurum Ticaret Borsası
AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 60 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|38,50
|38,50
|38,50
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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