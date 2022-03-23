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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 78 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg78,0078,0078,00HTS
Kaşar peyniriKg53,4565,0056,58HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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