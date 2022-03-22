Erzurum Ticaret Borsası
AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82,43 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|82,43
|82,43
|82,43
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|68,00
|62,19
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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