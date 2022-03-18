Erzurum Ticaret Borsası
AA - Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|84,00
|81,38
|HTS
|Ay çekirdeği
|Kg
|10,15
|10,15
|10,15
|HTS
|Kabak
|Kg
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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