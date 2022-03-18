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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7284,0081,38HTS
Ay çekirdeğiKg10,1510,1510,15HTS
KabakKg7,007,007,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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