Erzurum Ticaret Borsası
AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 77,14 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 77,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|70,00
|80,00
|77,14
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|31,99
|31,99
|31,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi