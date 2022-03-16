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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7267,7267,72HTS
Kaşar peyniriKg63,0863,0863,08HTSG
Yağlı peynirKg30,0030,0030,00HTS
Kuru soğanKg1,842,312,11HTSG
PatatesKg4,625,004,79HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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