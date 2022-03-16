Erzurum Ticaret Borsası
AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|67,72
|67,72
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|63,08
|63,08
|63,08
|HTSG
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,84
|2,31
|2,11
|HTSG
|Patates
|Kg
|4,62
|5,00
|4,79
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi