Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü İşçilerine Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde görev alan işçilere Öz Orman-İş Sendikası tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya bölge müdürü, sendika başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Bölge müdürü, işçilerin emeklerinin karşılığını almak üzere özlük haklarının düzenlendiğini ve geçici işçilerin daimi işçi statüsüne geçtiğini belirtti.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde görev alan işçilere Öz Orman-İş Sendikası tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut, Öz Orman-İş Sendikası Bölge Başkanı İmdat Dallı ve Personel Şube Müdürü Engin Yıldırım katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay "Ormanların korunması ve geliştirilmesi adına, yeşil vatana nefes olmak ve orman yangınlarıyla mücadele etmek için çalışan isçilerimizin emeklerinin karşılığını almak üzere özlük hakları düzenlendi. Geçici işçi statüsünde olan işçilerimizin daimi işçi statüsüne geçişi sağlandı. Bu çerçevede Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 369 daimi işçi,154 geçici işçi olmak üzere toplam 523 işçinin görev alıyor. Kadrolarını alan işçilerimizin işlerini layıkıyla yaparak 184 yıllık teşkilatımızı en iyi şekilde temsil edeceklerinize inanıyoruz. Kadro alan işçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM