Erzurum konutta 29'uncu sıraya yükseldi

TÜİK 2023 Nisan dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da ay içinde 621 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Nisan ayı konut satış performansı kaydında ülkede 29, bölgede ise Elazığ'ın ardından 2'inci sırada yer aldı.

Erzurum Nisan 2024 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Nisan ayı içinde 63 ipotek, 558 diğer yollardan olmak üzere 621 konut satışı yapıldı. 2023 yılı Nisan ayına göre ipotekli satışlar yüzde 74,59 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 25,39 oranında arttı, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 10,38 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum'da Nisan ayı içinde satışı yapılan 621 konutun 184'ü birinci elden 437'si ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 29,62, ikinci el satışları yüzde 70,37'lik oran gösterdi. 2023 yılı Nisan dönemine göre birinci el satışlar yüzde 28,95 oranında azaldı, ikinci el satışları ise yüzde 0,69 oranında arttı.

Erzurum 2023 Nisan Ayı Verileri

Erzurum'da 2023 yılı Nisan ayında 248 ipotek, 445 diğer yoldan olmak üzere toplam 693 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 693 konutun 259'u birinci elden satılırken, 434'ünün satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 37,3'lük oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Nisan ayında Erzurum'da 621, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 861, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 339, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 3 bin 388 konut satışı gerçekleşti

Erzurum'un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum'da Nisan ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,12, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 46,37, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 18,32'lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Konut Satış Sayıları

Malatya'da 380, Elazığ'da 700, Erzurum'da 621, Van'da 449, Erzincan'da 184, Bingöl'de 136, Kars'ta 230, Bitlis'te 184, Ağrı'da 147, Muş'ta 172, Iğdır'da 83, Tunceli'de 49, Ardahan'da 18, Hakkari'de 35 konut el değiştirdi.

Erzurum 29'uncu Sırada

Erzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 29. oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Adana, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Sakarya, Manisa, Muğla, Eskişehir, Denizli, Hatay, Yalova, Mardin, Elazığ, Çanakkale, Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu olarak kaydedildi

Konut Satışları Yüzde 28,3 Azaldı

Konut satışları aylık bazda yüzde 28,3 düştü. Nisan ayında 75 bin 569 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki ay konut satış adedi 105 bin 394 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışında Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 28,3 gerileme görüldü. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 3,7 azaldı.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 7 bin 71 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalış göstererek 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, bin 744'ü; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 8 bin 313'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 68 bin 498 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 oldu.

İlk el konut satış sayısı 24 bin 85 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 51 bin 484 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında bin 272 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 293 ile Rusya Federasyonu, 117 ile İran ve 91 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. - ERZURUM