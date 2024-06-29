Üye Girişi
Haberler

Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi, Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' çalışmaları ve diğer faaliyetler değerlendirildi.

Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, aylık olağan toplantısını yaptı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi, Haziran ayı olağan toplantısını, Kübra Alioğulları başkanlığında ETSO Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirdi.

Kurulun Haziran ayında yaptığı faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' çalışmaları İcra Komitesi üyeleriyle paylaşılarak, Erzurum'un, yürüttüğü faaliyetlerle 'Öncü İl' olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, 2. OSB Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak mevcut durumla ilgili bilgiler alınıp, kadın girişimcilerin üretimde aktif rol alması için gerekli hazırlıklar yapılarak bu yönde anket çalışmalarına başlanacağı kaydedildi. Toplantıda, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Protokolü hazırlık çalışmaları görüşülerek, kurul üyelerinin de katkısı ile çalışma kültürünün yaygınlaştırılması adına stajyer öğrenci sayısının artırılması için gereken çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, İşimiz Temiz Projesi'nin Temmuz ayı programı hazırlanarak, bürokratik süreçlerin istişare edilip, gerekli izin ve resmi yazışmaların yapılmasının akabinde İcra Kurulu üyeleri ve istihdam ettikleri personellere yönelik hijyen eğitimlerinin yapılması konusu görüşüldü. Kadın Kooperatiflerinin E-Ticaret platformlarına üye olmaları için hazırlık çalışmalarına başlanması konusunun da görüşüldüğü toplantıda, belirlenecek kadın kooperatifleriyle iletişime geçilmesi ve E-Ticaret platformlarına üyelikleri hakkında bilgilendirmeler yapılması kararlaştırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ticaret Ve Sanayi Odası Türkiye Erzurum Kadın Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Bakmadan Geçme

Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title