Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması Çalışmalarını Değerlendirdi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretim planlaması çerçevesindeki çalışmaları masaya yatırdı.

Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek ve gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2024 üretim sezonundan itibaren uygulanmak üzere tarımsal üretim planlaması uygulamaya konuldu. Tarımsal üretim planlaması çerçevesinde yürütülecek çalışmalar hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger başkanlığında, İl Müdür Yardımcılar, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. - ERZURUM