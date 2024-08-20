Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kandirif Peyniri'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

Gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan Erzurum için hayvancılık faaliyeti önem teşkil ediyor. Erzurum'da yapılan diğer tarımsal faaliyetlerde genel anlamda hayvancılığı destekleyici niteliği taşıyor. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu anlamda bir adım daha attı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, " KUDAKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında uygun görülen projemiz ile Erzurum ilinde yerel peynir çeşidi olan Kandirif peynirinin üretimine yönelik eğitim verilerek kalifiye işgücü oluşturulması Kandirif Peynirinin coğrafi işaret alması için süreç başlatılarak süte katma değer oluşturacak Kandirif Peynirinin sanayiye aktarılarak ticarete konu edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır." denildi.

Erzurum ilinin yerel ürünleri bakımından değerlendirildiğinde 55 adet coğrafi işaretli ürünün tescilli olduğunu hatırlatan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Bu ürünlerin tamamına yakını tarımsal kaynaklı olması özellikle hayvansal ürünlerde bilinirliğinin daha fazla olduğu görülmektedir. Peynir bakımından ülkemizde 45 adet coğrafi işaretli ürün bulunurken bunun 2 adedi Erzurum civil peyniri ve Erzurum Küflü Civil Peyniri Erzurum açısından önemli bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafi işaret almış bu ürünler yerellik ve özgünlüğü ile tercih edilen ürünler olarak ortaya çıkabilmektedir. Erzurum'un geniş çayır mera varlığı yüksek rakımı hayvancılık açısından güçlü olması süt ürünlerinin pazarlanmasında ve üretiminde yerellik katacak ürünlerin üretilmesi ve rekabet gücünü artıracaktır. Kandirif Peynirinin yerel olması, raf ömrünün uzun olması, kuru madde miktarının yüksekliği, yağ oranı yüksekliği, protein oranı yüksekliği tuz oranı düşüklüğü ikincil bir ısıl işleme maruz kalması gibi özellikleri ile yerel ürün olarak İl ekonomisine katkı sağlayacaktır." - ERZURUM