Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2023 Yılı 4. Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2023 Yılı 4. Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda istihdama yönelik faaliyetler, planlamalar ve çözüm önerileri ele alındı.

Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2023 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik'in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, SGK, İşkur, KOSGEB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri ile kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların temsilcileri katıldı.

ETSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya'nın katıldığı toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve Milli Eğitim İl Müdürü Yakup Yıldız kurula istihdama yönelik faaliyetler, planlamalar ve çözüm önerileriyle ilgili sunum yaptı. Toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nden Perihan Tekavut, 'Çocuk İşçiliğinin Önüne Geçilmesine Yönelik Çalışmalar', Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de, 'Tarımsal İstihdamın Arttırılması ve Tarım İşçiliği' konularında kurul üyelerini bilgilendirdiler.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM