Erzurum, Haziran ayında 5 patent başvurusu gerçekleştirdi

TÜRKPATENT Haziran ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Haziran ayında 5, bu yılın Ocak-Haziran ayları düzeyinde ise 27 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 16'ıncı sırada yer aldı.

TÜRKPATENT Haziran ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Haziran ayında 5, bu yılın Ocak-Haziran ayları düzeyinde ise 27 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 16'ıncı sırada yer aldı.

Haziran Ayı Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Haziran ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 5, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 5, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 14 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Haziran ayı bölge patent başvuru payı yüzde 35,71 oldu.

Ocak - Haziran Dönemi Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Haziran döneminde Erzurum'dan 27, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 41, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 92, ülke toplamında ise 3 bin 176 başvuru kaydedildi.

Erzurum'un Başvuru Payı

DOSİAD'ın veriler üzerinden gerçekleştirdiği tespitlere göre, bu yılın Ocak - Haziran ayları kaydında Erzurum'dan gerçekleştirilen Patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 87,1, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 66, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 29,34, ülkede yüzde 0,85'lik pay gösterdi

Aylık Dağılım

Bu yılın ilk beş ayı düzeyinde, Erzurum'dan Ocak ayında 1, Şubat ayında 2, Mart ayında 2, Nisan ayında 4, Mayıs ayında 13, Haziran ayında 5; Doğu Anadolu Bölgesinden ise Ocak ayında 13, Şubat ayında 6, Mart ayında 18, Nisan ayında 18, Mayıs ayında 23, Haziran ayında 14 başvuru gerçekleştirildi.

Erzurum Patentte 16'ıncı Sırada

Erzurum 5 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 16'ıncı oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Sakarya, Mersin, Antalya, Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Manisa, Trabzon, Erzurum, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, Aydın olarak bildirildi.

Bölge İlleri Patent

TÜRKPATENT verilerine göre; bu yılın ilk 6 ayında Ağrı'dan 2, Bingöl'den 7, Erzincan'dan 4, Erzurum'dan 27, Kars'tan 2, Malatya'dan 10, Van'dan 11, Iğdır'dan 6, Tunceli'den 4, Elazığ'dan 17, Bitlis'ten 1, Muş'tan 1 patent başvurusu yapıldı. - ERZURUM