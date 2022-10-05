Erzurum haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|90,35
|99,78
|96,30
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|88,91
|95,00
|89,90
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|85,28
|85,28
|85,28
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi