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Erzurum haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg90,3599,7896,30HTS
Kaşar peyniriKg88,9195,0089,90HTS
Göğermiş peynirKg85,2885,2885,28HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

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