Erzurum haberleri | Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 90,35 99,78 96,30 HTS Kaşar peyniri Kg 88,91 95,00 89,90 HTS Göğermiş peynir Kg 85,28 85,28 85,28 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu Erzurum Ekonomi Haberler

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