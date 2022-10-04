Erzurum haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum yerel ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 125 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 125 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|120,00
|135,00
|125,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|112,00
|112,00
|112,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,25
|3,25
|3,25
|HTS
|Patates
|Kg
|5,00
|8,70
|7,41
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi