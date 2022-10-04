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Erzurum haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum yerel ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 125 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 125 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg120,00135,00125,00HTS
Kaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTS
Kuru soğanKg3,253,253,25HTS
Patates Kg5,008,707,41HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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