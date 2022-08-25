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Erzurum haberleri... Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberleri... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum habere göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg132,90132,90132,90HTS
Et küçükbaşKg88,00115,00100,83HTS
Kaşar peyniriKg55,5665,0060,90HTS
Yağlı peynirKg33,0055,5644,04HTS
TereyağıKg60,2060,2060,20HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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