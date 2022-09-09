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Erzurum haberi | Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberi | Erzurum Ticaret Borsası

Gelen Erzurum haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,71 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,71 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg70,00132,90115,71HTS
Yağlı peynirKg50,0066,0051,38HTS
TereyağıKg74,00110,00103,45HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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