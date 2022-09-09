Erzurum haberi | Erzurum Ticaret Borsası
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Gelen Erzurum haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,71 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,71 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|70,00
|132,90
|115,71
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|50,00
|66,00
|51,38
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|74,00
|110,00
|103,45
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi