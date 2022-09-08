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Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,18 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,18 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg92,86132,90129,18HTS
Civil peynirKg41,5855,0042,97HTS
İnek sütüKg9,509,509,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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