Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Erzurum ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,18 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,18 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 92,86 132,90 129,18 HTS Civil peynir Kg 41,58 55,00 42,97 HTS İnek sütü Kg 9,50 9,50 9,50 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi Kaynak: AA / İlhami Erkılıç Erzurum Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.