Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Erzurum ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,18 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,18 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|92,86
|132,90
|129,18
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|41,58
|55,00
|42,97
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|9,50
|9,50
|9,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi