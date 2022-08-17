Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 112 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 112 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg111,99112,00112,00HTS
PatatesKg11,0011,0011,00HTS
Kuru soğanKg8,008,008,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title