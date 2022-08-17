Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 112 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kaşar peyniri Kg 111,99 112,00 112,00 HTS Patates Kg 11,00 11,00 11,00 HTS Kuru soğan Kg 8,00 8,00 8,00 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satışı