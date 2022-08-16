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Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 25 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM
EN AZ FİYAT
EN ÇOK FİYAT
ORTALAMA
SATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg25,0025,00

25,00HTS
Kırmızı mercimekKg39,5039,5039,50HTS
NohutKg36,5036,5036,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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