Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 25 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|Tereyağı
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|39,50
|39,50
|39,50
|HTS
|Nohut
|Kg
|36,50
|36,50
|36,50
|HTS
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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