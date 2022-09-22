Erzurum haber | Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Erzurum haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan işlem gördü. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 130,00 130,00 130,00 HTS Patates Kg 9,00 11,00 9,32 HTS Kaşar peyniri Kg 112,00 112,01 112,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya Erzurum Ekonomi Haberler

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