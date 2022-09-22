Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haber | Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haber | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg130,00130,00130,00HTS
PatatesKg9,0011,009,32HTS
Kaşar peyniriKg112,00112,01112,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title