Erzurum haber | Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Erzurum haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|130,00
|130,00
|130,00
|HTS
|Patates
|Kg
|9,00
|11,00
|9,32
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|112,00
|112,01
|112,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi