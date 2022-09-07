Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|132,90
|132,90
|132,90
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|66,00
|66,00
|66,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|7,50
|7,50
|7,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi