Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg132,90132,90132,90HTS
Yağlı peynirKg66,0066,0066,00HTS
İnek sütüKg7,507,507,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title