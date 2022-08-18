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Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Gelen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg132,90132,90132,90HTS
BulgurKg7,0013,867,31HTS
Ayçiçeği yağıKg31,1932,1831,77HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

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