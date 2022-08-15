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Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberler... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg84,00132,9093,24HTS
Et küçükbaşKg70,0070,0070,00HTS
Civil peynirKg20,5020,5020,50HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

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