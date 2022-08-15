Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum haberler... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|84,00
|132,90
|93,24
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|70,00
|70,00
|70,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,50
|20,50
|20,50
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi