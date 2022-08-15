Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsası Erzurum haberler... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 84,00 132,90 93,24 HTS Et küçükbaş Kg 70,00 70,00 70,00 HTS Civil peynir Kg 20,50 20,50 20,50 HMS HTS: Hazır Tüccar Satışı HMS: Hazır Müstahsil Satış Ekonomi AA / Hilmi Tunahan Karakaya Erzurum Ekonomi Haberler

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