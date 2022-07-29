Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası
Edinilen Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı.
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|KG
|132,90
|132,90
|132,90
|HTS
|Patates
|KG
|6,00
|8,00
|6,50
|HTS
|Civil peynir
|KG
|49,50
|62,38
|59,16
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi