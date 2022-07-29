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Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Edinilen Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKG132,90132,90132,90HTS
PatatesKG6,008,006,50HTS
Civil peynirKG49,5062,3859,16HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

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