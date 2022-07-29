Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası Edinilen Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Büyükbaş et KG 132,90 132,90 132,90 HTS Patates KG 6,00 8,00 6,50 HTS Civil peynir KG 49,50 62,38 59,16 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi AA / Hilmi Tunahan Karakaya Erzurum Ekonomi Haberler

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