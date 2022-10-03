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Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 97,73 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 97,73 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg96,00100,0097,73HTS
Kaşar peyniriKg62,0062,0062,00HTS
Yağlı peynirKg60,0064,0061,78HTS
Kuru soğanKg13,0013,0013,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

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