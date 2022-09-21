Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 89,00 95,00 93,91 HMS Civil peynir Kg 21,00 40,00 32,64 HTS HMS: Hazır Müstahsil Satışı HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya Erzurum Ekonomi Haberler

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