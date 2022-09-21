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Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg89,0095,0093,91HMS
Civil peynirKg21,0040,0032,64HTS

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

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