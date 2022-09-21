Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası
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Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|89,00
|95,00
|93,91
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|21,00
|40,00
|32,64
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi